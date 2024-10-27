«Снова стать нужным». Михалков назвал условие для возвращения релокантов в РФ

Режиссер и актер Никита Михалков высказался о перспективах возвращения сбежавших из России после начала специальной военной операции деятелей культуры и обычных граждан, посоветовав им доказать свою нужность стране. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Народный артист РФ заявил об этом на пресс-конференции в Белграде, где сейчас проходят гастроли театра «Мастерская „12“» со спектаклем «12».

Михалков отметил, что покинувшие Россию богатые поп-звезды ошибочно думали, что за границей их будут любить так же, как и на родине, но спустя время осознали, что это не так. Сейчас они хотели бы вернуться обратно, где «сытно, богато, красиво, их любили», но вот россияне уже поняли, что любовь не была взаимной. Сбежавшие артисты любили только славу.

Кроме того, уехавшие деятели культуры и обычные россияне вынуждены ругать свою страну, чтобы там жить, но тогда и не нужно жаловаться на жизненные трудности за рубежом.

«Поэтому могу пожелать тем людям, которые уехали, в зависимости от того, почему они уехали: если они были нужны в своей стране, им нужно постараться, чтобы снова стать нужными, просто так ничего не будет, это жизнь», — подчеркнул Михалков.

Ранее агентство Reuters сообщило, что уехавшим после 2022 года в Сербию россиянам сложно интегрироваться в сербское общество.