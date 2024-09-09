Раскрыты сложности для жизни бежавших в Сербию россиян

Получившие вид на жительство в Сербии уехавшие из России после 2022 года релоканты сформировали собственную диаспору с клубами, детскими садами, школами и медицинскими кабинетами. Из-за языкового барьера и сложностей интеграции в сербское общество эмигранты практически не покидают созданный ими пузырь «мини-России», сообщило агентство Reuters .

В качестве примера журналисты привели историю переехавшего в Белград ветеринара из Санкт-Петербурга. Не найдя работы по специальности, он стал разнорабочим и оказывает услуги только своим бывшим соотечественникам.

«Я ремонтирую сантехнику, электроустановки, окна и даже изготавливаю мебель. Клиенты-сербы мне не нужны», — рассказал собеседник агентства.

По данным министерства внутренних дел страны, с февраля 2022 года по июль 2023-го регистрацию для временного проживания в Сербии получили более 30 тысяч россиян. По сравнению с Германией, рост не такой большой, но для двухмиллионного Белграда появление новой диаспоры стало значительным.

Журналисты отметили, что, кроме социальных услуг, россияне открыли в Сербии магазины, где можно купить отечественные продукты, а также художественные галереи для выставок и ночные клубы — там выступают уехавшие артисты и комики.

В конце августа президент Франции Эммануэль Макрон в своей колонке для издания «Политика» призвал власти Сербии забыть о своей истории и поддержать санкции против России для вступления в Евросоюз. Он подчеркнул, что понимает недоверие со стороны населения к такому предложению, но этот вопрос французский лидер назвал основным для будущего страны.