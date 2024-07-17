Модель Бьянка Цензоре оголила грудь на публике

Супруга американского рэпера Канье Уэста Бьянка Цензори в очередной раз шокировала публику своим откровенным нарядом, появившись на улице в розовых трусах и прозрачном топе. Снимки опубликовало издание Daily Mail .

Супруга музыканта направлялась в салон красоты Melrose Tanning Company в Лос-Анджелесе.

Окружающие смогли лицезреть ее голую грудь, которая виднелась сквозь прозрачный топ. Наряд модели дополняли остроносые туфли со змеиным принтом и зеленая бейсболка.

Цензоре неоднократно появлялась на публике в откровенных нарядах, но на этот раз, вероятно, зашла слишком далеко, отметило издание.

Потенциально ее вид могут расценить как непристойное обнажение в общественном месте в соответствии с законодательством Калифорнии. Причем в случае назначения максимального наказания ей может грозить до шести месяцев окружной тюрьмы, штраф в размере до тысячи долларов и обязательная регистрация в качестве сексуального преступника как минимум на 10 лет.

Ранее Цензори появилась на публике в мужских бежевых трусах и микробюстгальтере на внушительной груди во время посещения кинотеатра в Лос-Анджелесе.