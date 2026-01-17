«Снять стресс». Порномодель предложила игрокам «Манчестер Юнайтед» устроить оргию
Sun: модель Бонни Блю предложила игрокам «МЮ» снять стресс оргией с ней
Скандальная порнозвезда и OnlyFans-модель Бонни Блю предложила всем футболистам «Манчестер Юнайтед» заняться с ней сексом после их проигрыша команде «Брайтон» в Кубке Англии. Об этом сообщило издание The Sun.
Порномодель заявила, что устроенная оргия якобы поможет спортсменам снять напряжение и матчи клуба потом пройдут лучше.
«Я за дополнительное время, за отсутствие „сухих“ матчей и за настоящую выносливость. На самом деле он может привести с собой и своих друзей. „Манчестер Юнайтед“ играет ужасно, и, похоже, команде не помешает снять стресс», — заявила Бонни Блю.
Так она отреагировала на новость о взломе аккаунта 31-летнего капитана команды Бруно Фернандеса в соцсети X и публикации поста от его имени с намеком якобы на его развлечения с моделью.
В декабре 2025 года Бонни Блю задержали в Индонезии. Полиция обнаружила нарушения в документах на ее микроавтобус, а также пропуск срока по уплате транспортного налога.