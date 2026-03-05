Сняли фольгу вместе с волосами. Гогену Солнцеву сожгли кожу головы в салоне красоты

Гогену Солнцеву полностью сожгли волосы в салоне в центре Москвы

Звезда телешоу Гоген Солнцев лишился волос после похода в салон красоты в центре Москвы. В беседе с 360.ru он рассказал, что парикмахерша передержала раствор для осветления.

Актер признался, что уже два дня ходит к трихологу и делает перевязки.

«Сам в растерянности, только в себя начинаю приходить. Два дня вообще лежал. У меня еще, как назло, должна была быть рекламная интеграция с модным и очень известным брендом по волосам», — подчеркнул он.

Ожог оказался такой серьезный, что у звезды оставалась на руке кровь, когда он проводил ей по голове. По словам актера, через неделю трихолог точно сможет сказать, какие повреждения парикмахер нанес коже головы.

«От этого будет зависеть то, на какую сторону встанет суд: тяжкий, средний или легкий вред. В зависимости от процентов убиенных луковиц», — уточнил Солнцев.

Шоумен выразил надежду, что салон выплатит ему три миллиона по досудебной претензии.

«Они в такую нападающую позицию встали, у меня просто варежка отвисла», — подчеркнул он.

Солнцев не исключил, что из-за случившегося ему придется делать пересадку кожи.

Ранее британский инфлюенсер Джордан Джеймс Парк умер после бьюти-процедуры. За пристрастие к пластическим операциям он еще при жизни получил прозвище «король губ».

