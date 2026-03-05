Сняли фольгу вместе с волосами. Гогену Солнцеву сожгли кожу головы в салоне красоты

Звезда телешоу Гоген Солнцев лишился волос после похода в салон красоты в центре Москвы. В беседе с 360.ru он рассказал, что парикмахерша передержала раствор для осветления.

Актер признался, что уже два дня ходит к трихологу и делает перевязки.

«Сам в растерянности, только в себя начинаю приходить. Два дня вообще лежал. У меня еще, как назло, должна была быть рекламная интеграция с модным и очень известным брендом по волосам», — подчеркнул он.

Ожог оказался такой серьезный, что у звезды оставалась на руке кровь, когда он проводил ей по голове. По словам актера, через неделю трихолог точно сможет сказать, какие повреждения парикмахер нанес коже головы.