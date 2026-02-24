«Король губ» умер в Британии после процедуры у косметолога

Известный инфлюенсер и участник телешоу в Британии Джордан Джеймс Парк, известный как «король губ» из-за пристрастия к пластическим операциям и косметологии, скончался после очередной бьюти-процедуры. Об этом сообщила газета The Sun.

Полицейские по обвинению в непредумышленном убийстве задержали двух человек. Однако на время расследования их почти сразу отпустили под залог. Правоохранители установили, что 34-летний Парк умер еще 18 февраля после хирургического вмешательства.

Парк и сам работал косметологом, в 2024 году его задержали по подозрению в непредумышленном убийстве женщины после увеличения ягодиц. До момента гибели Парк находился под залогом, официальные обвинения ему не предъявили.

Ранее 14-летняя мексиканская школьница умерла после увеличения груди отчимом-хирургом. После операции девочка впала в кому, ее сердце остановилось.