«Король губ» умер в Британии после процедуры у косметолога
The Sun: «король губ» Джордан Парк умер после процедуры у косметолога
Известный инфлюенсер и участник телешоу в Британии Джордан Джеймс Парк, известный как «король губ» из-за пристрастия к пластическим операциям и косметологии, скончался после очередной бьюти-процедуры. Об этом сообщила газета The Sun.
Полицейские по обвинению в непредумышленном убийстве задержали двух человек. Однако на время расследования их почти сразу отпустили под залог. Правоохранители установили, что 34-летний Парк умер еще 18 февраля после хирургического вмешательства.
Парк и сам работал косметологом, в 2024 году его задержали по подозрению в непредумышленном убийстве женщины после увеличения ягодиц. До момента гибели Парк находился под залогом, официальные обвинения ему не предъявили.
Ранее 14-летняя мексиканская школьница умерла после увеличения груди отчимом-хирургом. После операции девочка впала в кому, ее сердце остановилось.