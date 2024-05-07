«Смотришь и ужасаешься». Валерия высказалась о пластике | 360°

Знаменитости 07 мая 2024, 13:41 «Смотришь и ужасаешься». Валерия высказалась о пластике Певица Валерия заявила, что боится пластических операций РИА «Новости»

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Певица Валерия заявила, что боится пластических операций и надеется их избежать. Об этом она рассказала в интервью для Леди Mail.ru

Супруге продюсера Иосифа Пригожина исполнилось 56 лет. Возраст не отразился на певице — она выглядит молодо и чувствует себя прекрасно. Она заявила, что к пластической хирургии относится положительно.

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«Пока меня более чем устраивает то, как я выгляжу. Спорт, хорошая генетика и отсутствие вредных привычек (я за жизнь не выкурила ни одной сигареты и равнодушна к алкоголю) делают свое дело — я себе нравлюсь», — сказала Валерия.

Она ежедневно занимается спортом, правильно питается и посещает косметолога. Но думать о более серьезных вмешательствах певица боится.

«Думаю, рано или поздно настанет момент, когда отражение в зеркале перестанет меня устраивать и аппаратные процедуры уже будут не в состоянии это исправить. Хотя до своих 56 как-то дотянула без скальпеля, может, и дальше без него обойдусь?» — выразила надежду артистка.

По ее словам, найти грамотного хирурга очень сложно. К этому делу нужно подходить очень ответственно.

«Тут правило даже не „семь раз отмерь, один раз отрежь“, а 107 раз отмерь. Хотя на некоторые примеры смотришь и ужасаешься — там как будто и один раз не отмеряли», — заметила Валерия.

Еще больше самой артистки пластики боится ее муж. Продюсер пристально изучает риски даже косметологических процедур. Певица думает, что если она решится на пластику, ей придется долго готовить спутника жизни к этому событию.

Певица Бьянка недавно призналась, что потратила на пластику около трех миллионов рублей. Ей откачали жир в области ног и увеличили ягодицы.