«Выкачали 3,8 литра жира». Бьянка потратила 3 млн рублей на пластическую операцию | 360°

Знаменитости 27 апреля 2024, 18:08 «Выкачали 3,8 литра жира». Бьянка потратила 3 млн рублей на пластическую операцию Певица Бьянка призналась, что потратила на пластику около 3 млн рублей Grigirii Goryachev / Russian Look / Global Look Press

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Певица Бьянка похудела на 32 килограмма. После этого она решилась сделать абдоминопластику и потратила на пластическую операцию три миллиона рублей. Об этом 38-летняя артистка рассказала в YouTube-шоу «Сплетни-шейкер».

«Мне сделали два разреза и выкачали 3,8 литра жира», — призналась исполнительница.

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Артистка добавила, что ей откачали жир в области ног. Певица решила с умом использовать это богатство: с помощью выкачанного жира хирурги увеличили артистке ягодицы. Общая стоимость пластических операций составила три миллиона.

Несмотря на то что певица все еще находится в процессе восстановления после операции, она продолжает активно выступать. Бьянка не захотела отменять концерты. Однако отметила, что постарается меньше двигаться на предстоящих выступлениях.

Певица так и не смогла наладить свою личную жизнь, она до сих пор одинока. В неудачах в личной жизни она винит отца. По ее словам, он был деспотичным и жестоким человеком.