Слухи преждевременны. Сергей Никоненко рассказал о самочувствии

Актер и режиссер Сергей Никоненко опроверг слухи об ухудшении здоровья. Что он делал в больнице, артист рассказал в комментарии 360.ru.

«Прошел плановый медосмотр, как нормальный, цивилизованный человек. Слухи об ухудшении здоровья преждевременны», — пояснил Никоненко.

Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что у 84-летнего артиста нашли новообразование в предстательной железе и еще несколько заболеваний. Кроме того, актер якобы часто жалуется на скачущее давление.

Слухи о проблемах со здоровьем опроверг и актер Владимир Пермяков, больше всего известный по роли Лени Голубкова из рекламы МММ. Он заявил, что прекрасно себя чувствует и недавно написал пьесу, которую назвал «обобщением и переосмыслением нашей истории».