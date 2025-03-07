Слухи о долгах Бурунова опровергли

Представитель Бурунова не подтвердил сообщения о долге в 10 млн рублей

У звезды сериала «Полицейский с Рублевки» и фильма «Последний богатырь» Сергея Бурунова нет долгов перед налоговой. Об этом ТАСС заявила официальный представитель артиста.

Он опроверг сообщения в прессе о якобы имеющейся у актера задолженности пред ФНС в 10 миллионов рублей.

«Задолженностей, по реальным данным ФНС, у Сергея нет. Не знаю, откуда СМИ взяли такую информацию. Это все, что мы можем прокомментировать», — отметила представитель Бурунова.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что долг артиста якобы составляет 10 миллионов 824 тысячи рублей. По его данным, Бурунов получает гонорары за съемки в фильмах через оформленное на него ИП. Если актер является злостным неплательщиком, ему могут заблокировать счета и запретить выезжать за рубеж

Также в Сети появлялись сообщения о неоплаченных автомобильных штрафах за превышения скорости. В собственности артиста находится автомобиль BMW X5, на котором висят пять штрафов.