«Сложная история». Семенович ответила на обвинения в романе с женатым мужчиной

Певица Анна Семенович заявила, что ее возлюбленный начал бракоразводный процесс

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Анна Семенович записала видео с объяснениями по поводу романа с женатым мужчиной по имени Денис. В своем Telegram-канале артистка заявила, что ее избранник скоро разведется со своей супругой.

«Так как его жена и ребенок живут в Германии, в Европе бракоразводный процесс занимает очень много времени. Это сложная история. Я надеюсь, скоро это все разрешится», — сказала она.

Певица пояснила, что, когда они познакомились с Денисом, он уже не жил с супругой — их связывали только юридические отношения.

По словам Семенович, сердце Дениса принадлежит только ей, а женат он исключительно «по бумагам».

«Мы счастливы. У нас все хорошо», — заверила певица.

О романе Семенович с женатым мужчиной стало известно общественности благодаря его супруге. Девушка заметила на снимках артистки своего мужа и рассказала об этом журналистам.

Курортный сбор распространят на всю Россию. Как регионы заработают на туристах?

Смертельное оружие. История винтовки AR-15, из которой стреляли террористы в Дагестане

Боец ММА, сыновья и племянник чиновника. Кто устроил теракт в Дагестане?

Институционализированный ваххабизм

Дружба КНДР дорогого стоит. Почему на самом деле США разозлила поездка Путина в Пхеньян

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте