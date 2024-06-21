«Что же Аня умолчала?» Семенович заподозрили в романе с женатым человеком

Экс-солистку группы «Блестящие» Анну Семенович заподозрили в романе с женатым мужчиной. На фотографиях звезды девушка узнала своего супруга и рассказала о догадках Telegram-каналу «Светский хроник» .

По ее словам, она вычислила мужа по снимкам Семенович с отдыха в Турции и на премии МУЗ-ТВ. Девушка узнала его руку с часами и сидящего напротив друга.

«Что же Аня умолчала, что Денис семейный, что в Германии у него жена и сын?» — возмутилась собеседница.

Она добавила, что новый возлюбленный звезды вовсе не богач: в Германии на нем висят несколько кредитов, а семье он дает две тысячи евро в месяц. В России его фирма строит и сдает в аренду логистические центры, но и тут больших денег он не получает.

«Подозреваю, что „богатый жених“ живет у Семенович и ездит на ее машине. Разводиться, к слову, он не собирается, и на Анне жениться тоже», — добавила девушка.

Недавно певица заявила, что устала от своей яркой внешности, поэтому решилась на уменьшение груди. По ее словам, операция прошла неудачно.