«Слава Богу, что не рак!» Жена Алибасова ответила на слухи о болезни продюсера

Известный шоумен и продюсер Бари Алибасов с юмором отнесся к слухам о госпитализации, он продолжает упорно и много работать. Об этом 360.ru рассказала жена музыканта Елена.

«Мы сами только про это узнали сегодня. Лежим, пьем чай с молоком и шарлоткой с яблоками, персиками и бананом. Звонят и говорят, что у Бари дикие головные боли. Он отвечает: слава Богу, что не рак», — рассказала жена артиста.

Елена призналась, что ей не нравится читать подобные вещи вместо действительно полезной и актуальной информации об артисте.

«Лучше бы написали что-то интересное. Представьте, обычный обыватель такой: вот, у Алибасова голова заболела. Людям даже неинтересно. Хотите, я расскажу? Бари Каримович много работает с группой „На-На“, с композитором Виктором Кимом, снимался в клипе. Все инструменты записываются отдельно. Бари смотрит на молодых ребят и говорит, что электроника всем надоела, ни текста, ни мелодии», — добавила она.

Супруга продюсера подчеркнула, что концерты Алибасова готовятся ближе к зиме, новый альбом почти готов.

«На репетицию концертного варианта нужно время. Сейчас выставляем песни для площадок», — заключила Елена.

Telegram-канал Shot ранее сообщил, что Алибасов якобы экстренно обратился к врачам. Причиной стала нестерпимая головная боль.