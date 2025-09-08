Бари Алибасову категорически запретили пить после экстренного обращения к врачам

По информации источника канала, причиной стало регулярное повышение давления до предельных значений. Алибасову выписали лечение и запретили пить спиртное.

«Если он не будет соблюдать курс, это может грозить слепотой, инфарктом или инсультом, с подозрением на который Алибасова уже госпитализировали в 2024-м», — добавил собеседник Shot.

Сам музыкант в беседе с каналом заверил, что сейчас с ним все хорошо, но все-таки сказывается возраст.

«Мне уже 70 сколько-то там, не помню уже, сколько лет, я все еще хожу. На улице холодает, но я на улицу не хожу, у меня там нет никого, а дома жена и кошка. Не жалуюсь», — подчеркнул музыкант.