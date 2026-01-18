«Слишком толстый». Эштон Кутчер поделился историей увольнения из Gucci

Актер Кутчер: в 19 лет меня уволили из рекламной кампании Gucci из-за веса

Американский актер Эштон Кутчер вспомнил один эпизод из своей модельной карьеры. Он рассказал журналу Entertainment Weekly , что в 19 лет снимался в рекламной кампании бренда Gucci, но его уволили из-за веса.

Актер отметил, что тогда только входил в индустрию, оказавшись среди людей, которых считал одними из самых красивых в мире. Только он быстро осознал, что неважно, как ты выглядишь, все-равно у каждого есть свои комплексы, даже у красавцев.

Однажды его пригласили в Италию на показ Gucci. В то время креативным директором бренда был Том Форд, самостоятельно отбирающий моделей. Прибывшего Кутчера на примерке одели в розовые плавки.

«Во мне было 80 килограммов. Я точно знаю свой тогдашний вес: 80 килограммов. Он сказал: „Он слишком толстый“, и меня уволили», — рассказал актер.

По словам Кутчера, сейчас он с иронией вспоминает тот эпизод из своей модельной карьеры. Тогда он не подошел Форду по своим параметрам, а не потому, что плохо выглядел.

