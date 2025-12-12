Американского рэпера Xzibit заметили с российским препаратом для похудения

Рэпер и актер Xzibit после концерта в Москве остановился в одном из столичных отелей и отправился перекусить. Фанаты заметили артиста в лобби с огромным бургером в руках, причем вместе с едой он нес российский препарат для похудения «Тирзетта».

Поклонников сильно удивили гастрономические привычки исполнителя, который решил нейтрализовать последствия от потребления фастфуда. Препарат, который он держал в руках, разработала отечественная компания «Промомед».

Xzibit приезжает в Россию не первый раз — в 2019 году он уже выступал на сцене стадиона «Олимпийский». Музыкант назвал настоящим подарком возможность провести концерты в Москве и Санкт-Петербурге.