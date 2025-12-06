Слишком безэмоционально. В выступлении Долиной нашли признаки лжи

Певица Лариса Долина впервые рассказала о мошенничестве с квартирой в эфире «Пусть говорят». Артистка заранее подготовила свою речь и выглядела неестественно, заявил в беседе с aif.ru врач-психиатр Василий Шуров.

По его мнению, перед заявлением Долина тщательно проконсультировалась с адвокатами.

«Это очень выверенная с адвокатом позиция, многократно отрепетированная речь. Человек безэмоционально рассказывает о ситуации, о том, что переживала за детей», — сказал Шуров.

Он уверен, что Долина решила сделать обращение, чтобы остановить растущие финансовые и имиджевые потери из-за массового хейта со стороны россиян.

Эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов обратил внимание, что Долина придерживалась в своей речи четкого плана. Он отметил, что певица последовательно использовала три уровня защиты.

Сначала звезда сослалась на шоковое состояние, затем рассказала о следствии и подписке о неразглашении, а потом прозвучало заявление о физической невозможности публично говорить об афере.

Профайлер Илья Анищенко указал, что Долина произносила заготовленные фразы и умышленно скрыла некоторые детали. В качестве доказательств он назвал микрожесты, направление взгляда и появление пауз в речи артистки.

Ранее Долина пообещала вернуть покупательнице своей квартиры деньги за недвижимость. Певица заявила, что с ее стороны будет честным возместить ущерб Полине Лурье.