Певица Жасмин поделилась эмоциями от знакомства с внуком

Известная певица рассказала о своих чувствах в первый день в роли бабушки. Жасмин успела навестить детей и впервые увидеть новорожденного внука перед церемонией «Золотого граммофона», написало издание LadyMail .

Она призналась, что этот момент принес ей огромное счастье и что она не смогла сдержать слез радости. Артистка с гордостью отметила, что успела «вступить в роль» бабушки и даже поменять памперс малышу.

Жасмин также поделилась впечатлениями от недавнего участия в мероприятии, подчеркнув, что сцена помогла ей ощутить новый статус и роль в жизни. Она отметила, что выход на сцену стал для нее моментом перехода на следующий уровень личностного развития, позволив почувствовать себя более сильной и уверенной.