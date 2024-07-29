«Слет русофобов»: в Сети высмеяли Пугачеву и Макаревича на фестивале Вайкуле

Aif.ru: в Сети осудили Пугачеву и Макаревича, посетивших фестиваль Вайкуле

Фото: РИА «Новости»

Пользователи Сети раскритиковали певицу Аллу Пугачеву, лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича* и украинского артиста Андрея Данилко, которые посетили фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале. Комментарии россиян собрало издание «Аргументы и факты».

«Слет русофобов-пенсионеров», «Раньше на фестивали ездили уважаемые люди, а сейчас одни фекалии», «Такая популярность, любовь зрителей всю жизнь и такая позорная старость», — написали они.

Одна из пользовательниц ужаснулась внешнему виду примадонны, сравнив ее с Франкенштейном. Другие комментаторы отметили обилие пластики у певицы, добавив, что теперь она совсем не похожа на себя.

По информации издания, к началу фестиваля организаторы продали меньше трети билетов.

Ранее экс-домработница Пугачевой Людмила Дороднова проговорилась о плохом состоянии примадонны. По ее словам, у певицы проблемы с сердцем и ногами, а также она испытывает стресс.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

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