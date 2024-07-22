«Без ножа режут!» Экс-домработница Пугачевой проговорилась о ее плохом состоянии

Экс-домработница Пугачевой рассказала о болезнях певицы и стрессе

Фото: РИА «Новости»

Бывшая домработница Аллы Пугачевой Людмила Дороднова рассказала о плохом самочувствии артистки и стрессе. Об этом она заявила изданию Teleprogramma.pro.

Женщина, которую артистка называла просто Люсей, заявила, что люди любят Пугачеву и просто не понимают, почему все вот так получилось. Сейчас поклонников беспокоит состояние здоровья певицы. Они обсуждают ее фотографии, сделанные в Юрмале. Им кажется, что она сильно сутулится и в целом плохо выглядит.

«При такой погоде так ссутулиться можно — вообще не разогнуться! У нее ноги, у нее сердце…», — заявила Дороднова.

Она добавила, что «без ножа режут», но хотят, чтобы Пугачева была как солдатик. Бывшая домработница призналась, что не знает, как у певцы нервы еще выдерживают.

Поклонники обсуждали внешний вид и походку артистки во время прогулки с сыном в Юрмале, снятую на видео. Один из комментаторов назвал ее «Байденом в юбке», а другой пользователь посочувствовал детям Пугачевой, у которых в столь юном возрасте уже такая престарелая мать.

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