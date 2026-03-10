Слепаков рассказал, что учится у израильтян ругаться, обманывать и быть сплоченными

Слепаков рассказал о жизни в Тель-Авиве и ощущении неопределенности

Живущий в Израиле комик Семен Слепаков* заявил, что местные жители часто обманывают и ругают друг друга, но при этом остаются очень сплоченными. Об этом он рассказал в интервью проекту Sheinkin40 .

«Мне тут очень нравится… несмотря на то, что все друг друга страшно ругают и обманывают, они все равно очень сплоченные. Я этому учусь», — отметил юморист.

По его словам, в Москве ему не хватало такого ощущения единства. После переезда в Тель-Авив он стал более терпеливым и менее требовательным, но признался, что испытывает чувство неопределенности.

Слепаков* покинул Россию после начала специальной военной операции. В 2024 году Минюст внес его в реестр иностранных агентов.

В феврале прокуратура Москвы потребовала завести против комика уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

*Признан в России иностранным агентом.