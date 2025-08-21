Суд продлил домашний арест блогеру Лерчек

Троицкий районный суд Москвы продлил меру пресечения в отношении блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

По решению суда, срок домашнего ареста продлен еще на один месяц и семь суток.

Ранее сообщалось, что Чекалину обвиняют в выводе за рубеж 251 миллиона рублей по фиктивным документам. В октябре 2024 года против нее возбудили уголовное дело по статье о незаконных валютных операциях в особо крупном размере, за что грозит до 10 лет лишения свободы. Свою вину блогер не признает. Под домашним арестом находится и ее бывший супруг Артем Чекалин.

На днях сообщалось, что неизвестные взломали аккаунты в Instagram* Лерчек (Валерии Чекалиной) и ее бывшего мужа.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.