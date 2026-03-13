Слава высказала Лепсу претензии после того, как ее выгнали из его бара

Певица Анастасия Сланевская (более известная под сценическим псевдонимом Слава) обратилась к Григорию Лепсу, раскритиковав график работы принадлежащего ему караоке-бара, причем не стеснялась в выражениях. Претензии она высказала в личном блоге в Instagram*.

Сланевская в Международный женский день решила отдохнуть с подругами в караоке-баре коллеги, но, когда веселье было в самом разгаре, девушек попросили на выход. Артистка расстроилась, что заведение закрылось рано утром.

На улице певица сняла видеообращение, высказав Лепсу претензии по этому поводу. Она отметила, что девочки остались не очень довольны, ведь им хотелось еще хотя бы пару часов попеть в праздник.

«У вас закрытие в пять утра, в пять утра петухи начинают петь. Мне куда ехать, где петухи поют?» — сказала Сланевская, потребовав продолжения банкета.

После этого артистка заявила, что на вывеске бара нацарапает надпись «недовольная мишленовская звезда Слава».

Ранее Сланевская наконец-то смогла продать квартиру на Арбате, но с большой скидкой, в чем обвинила Ларису Долину. В декабре артистка хотела получить за нее 140 миллионов рублей, но в итоге снизила цену на 20 миллионов.

