Певица Слава продала квартиру, от которой не могла избавиться из-за Долиной

Певица Анастасия Сланевская (более известная под сценическим псевдонимом Слава) продала квартиру на Арбате с большим дисконтом, обвинив в этом Ларису Долину. Подробности рассказал телеграм-канал Shot .

Слава хотела получить за жилье за 140 миллионов рублей еще в конце прошлого года, но тогда на фоне скандала с Долиной квартиру никто не купил. При этом Сланевской нужны были деньги — по ее словам, чтобы помочь сестре и детям.

В итоге квартиру артистка продала только месяц назад и за 120 миллионов.

Ранее сама Долина рассказала ТАСС, что простила хейтеров, желавших ей смерти из-за истории с квартирой. Она заявила, что произошедшее сильно повлияло на ее взгляды на жизнь и нашло отражение в новых песнях.