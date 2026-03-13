«Слава богу, нужды нет»: Ксения Бородина высказалась об общении с бывшими мужьями

Телеведущая Ксения Бородина ответила подписчикам, которые спросили, как у нее хватает терпения общаться с бывшими мужьями. По словам звезды, такой необходимости у нее нет.

«Слава Богу, мне поддерживать отношения не надо, я человек самостоятельный и независимый. Мне искренне жаль женщин, которым не по доброй воле приходится общаться с бывшими ради денег», — написала Бородина в Instagram*.

Она добавила, что детям общаться с отцами не запрещает, но сама в эти контакты не вмешивается.

«Я вообще не вижу проблем в том, чтобы ребенок общался с отцом, но мне для этого общаться необязательно. <…> Если вынуждены общаться, слово „вынуждена“ — само по себе жуткое», — добавила Бородина.

Телеведущая воспитывает двух дочерей и всячески балует девочек, стараясь дать им все самое лучшее. Они обучались в одной из самых дорогих гимназий в Подмосковье, а старшей Ксения недавно подарила сумку Miu Miu почти за полмиллиона рублей.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.