«Скупили все розы». Звезду «Дома-2» Кристину Белую похоронили в Челябинской области

Блогер приехала в родной поселок 28 мая. Ее возлюбленный Иван Лютый рассказал в соцсетях, что с трудом нашел цветы, которые она любила. В поселке выбор небольшой, но он постарался собрать букет, который бы ей точно понравился.

«Розы скупили в магазинах, потому что все на могилке. Все розы на могилке Кристины», — сказал он и показал букет.

Тело девушки нашли в ванной у нее дома, но при странных обстоятельствах. По одной из версий, дом, где жила Белая, внезапно обрушился. Девушка в это время уже собиралась вылезти из воды, но поскользнулась, упала вниз головой и сильно ударилась. Она могла погибнуть из-за внутреннего кровоизлияния в мозг.

По мнению поклонников Белой, ее могли убить, а потом скрыть преступление обрушением постройки. При этом следователи не обнаружили в смерти девушки криминала. Проверка еще проводится.

О смерти Белой стало известно несколько дней назад. Родственники сообщили об этом в местном сообществе.