Скульптор Следков оценил художественную составляющую памятника Паше Технику
На днях бывшая супруга Паши Техника Ева Карицкая показала памятник, который планируют установить на могиле рэпера. Реакция поклонников исполнителя была неоднозначной. Как можно оценить бронзовую скульптуру артиста, рассказал 360.ru скульптор Андрей Следков.
«Художественная составляющая выглядит очень слабо», — рассказал профессиональный скульптор.
Однако Следков признал, что сходство с Техником есть, и поклонники на его могиле узнают в нем своего кумира.
«Как произведение искусства статую сложно оценить. Для могильного памятника - нормально», - резюмировал эксперт.
По его словам, оценить примерную стоимость работы также непросто, так как цена на бронзу все время меняется. Также она будет зависеть от веса готового изделия и сложности работы, как минимум — перевода памятника из глины в бронзу.
