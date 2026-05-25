Памятник за 4 миллиона. Кто такой Паша Техник и почему его скульптуру критикуют в сети

Бывшая супруга Паши Техника Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук) показала готовый бронзовый памятник рэперу — видео появилось в ее соцсетях. По словам девушки, установка затянулась, потому что предыдущие варианты не передавали внешность артиста. Как памятник оценивают эксперты, кто такой Паша Техник и что известно о жизни и смерти скандального исполнителя — в материале 360.ru.

Памятник из бронзы — хорошо или плохо? Видео со скульптурой Паши Техника, которую собираются установить на могиле блогера, облетело интернет. Эксперты, разбирающиеся в теме, уже успели оценить памятник. «Художественная составляющая выглядит очень слабо. Что касается сходства: когда люди придут на могилу, они узнают в нем музыканта. Как произведение искусства статую сложно оценить. Для могильного памятника - нормально», — рассказал 360.ru скульптор Андрей Следков. Первоначальный вариант памятника показали еще в январе этого года. Тогда называли примерную цену работы — четыре миллиона рублей. Несмотря на внушительный чек, скульптура не понравилась фанатам Техника: они в пух и прах раскритиковали ее: «Губы, скулы и нос совсем не его»;

«Плечи узкие, челюсть ушла или же борода слишком густая»;

«Откажитесь от этой работы;

«Микрофон выглядит как чупа-чупс».

Интересно Ева Карицкая и Паша Техник познакомились в 2012 году, поженились в 2015-м. В 2019 году в браке родился сын Иван. Пара рассталась в 2021 году, а в 2023-м официально оформила развод.

Тогда и сама бывшая супруга рэпера высказывала разочарование получившимся результатом. Одним из критериев было сходство, чего в первых вариантах памятника, по ее мнению, добиться не удалось.

Теперь же скульптура, как сообщила экс-супруга, готова, и скоро ее установят на могилу рэп-исполнителя. Мнения поклонников относительно окончательного варианта скульптуры разделились: одни говорят, что рэпер похож, другие в этом сомневаются: «В профиль прям вылитый»;

«Как будто не его лицо»;

Не один в один, конечно, но здраво»;

«Вообще, по моему, не попали»;

«Как похож»;

«Очень даже неплохо, похож»;

«Вроде да, а вроде нет»;

«Фигня какая-то, почти не похож». Как и когда умер Паша Техник В марте 2025 года рэпера Пашу Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) госпитализировали на Пхукете в Таиланде. Врачи диагностировали ему острый респитаторный дистресс-синдром «в измененном состоянии», однако, по данным клиники, анализ на запрещенные вещества был отрицательным.

Его подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации. Состояние рэпера оценивалось как критическое с высоким риском летального исхода. На следующий день родные артиста начали сбор средств на лечение. «Он жив, дышит с помощью аппаратов. Состояние критическое, но мозг функционирует», — рассказала Карицкая. После этого обсуждалась транспортировка Техника в Россию. 31 марта Карицкая сообщила, легкие ее бывшего мужа поражены на 100%. Рэпер скончался 4 апреля. Ему было 40 лет.

Как прошли похороны Паши Техника Прощание с рэпером состоялось в Москве и Подмосковье 11 апреля. Проводить Пашу Технику пришли несколько тысяч его поклонников. Мероприятие обернулось хаосом, в который пришлось вмешаться полиции. Отпевание организовали в храме Петра и Павла в Лефортове в Москве. На него пришли участники группы Kunteynir, рэперы Птаха и Metox. Пятитысячная толпа заполнила улицу: люди взбирались на деревья, а движение пришлось перекрыть. Чтобы избежать давки, привлекли ОМОН. Поклонники скандировали имя Паши, жгли файеры, что было больше похоже на концерт артиста, чем на его похороны. После отпевания гроб с телом отвезли в Балашиху. Артиста похоронили на Николо-Архангельском кладбище.

Кто такой Паша Техник Павел Ивлев родился 1 июля 1984 года. В 2001 году он основал группу Kunteynir, которая выступала в жанре хип-хоп. С 2004 года коллектив записывал альбомы, однако в 2008 году группа временно распалась, так как Техник попал в тюрьму.

Интересно Рэпера лишали свободы дважды. С 2009 до 2013 года он отбывал первое наказание за хранение и распространение наркотиков. Второй срок, за повторное вождение в нетрезвом виде, он получил в 2020-м - его приговорили к 11 месяцам лишения свободы.

Популярность пришла к Технику после первого освобождения из заключения в 2013 году, когда он вновь собрал коллектив. Исполнитель привлек аудиторию провокационным творчеством с отсылками к маргинальной среде — темами запрещенных веществ, черным юмором и националистическими мотивами.

В 2014 году он должен был принять участие в интернет-шоу Versus Battle, где должен был сразиться с рэпером Бролом. Однако на рэп-поединок Техник явился в нетрезвом виде, разделся до трусов и поливал окружающих пивом, придумывая на ходу несвязные рифмы. В итоге победу присудили Бролу, а у Паши начался новый виток популярности в интернете. Артист признавался, что с 14 лет страдает наркотической зависимостью. Он лечился в рехабах более 10 раз. В 2022 году он даже попал в кому из-за своей зависимости. Спустя месяц его снова госпитализировали. Паша Техник активно участвовал в интернет-шоу. Самыми яркими из них считаются выпуски проектов «Что было дальше?» И «Плюшки». Отрывки из видео до сих пор ходят в качестве мемов по сети.