Скрытная дочь Задорнова показала редкое фото с ребенком

Дочь Задорнова Елена снялась в купальнике после рождения третьего ребенка

Фото: РИА «Новости»

Дочь юмориста Михаила Задорнова, художница Елена Задорнова-Тартуси показала фанатам фото в купальнике. Снимок женщина опубликовала в Instagram*.

На фото она позирует около воды. В одной руке держит дочь, а во второй — освежающий напиток с трубочкой. Наследница комика надела черный купальник и солнцезащитные очки.

«Родительство — это тяжело», — отметила художница.

Елена замужем за ливанцем Али Тартуси, пара живет на Мальте. Дочь артиста не любит распространяться о личной жизни. Только в прошлом году поклонники узнали, что она растит трех детей. А в мае Елена Задорнова-Тартуси опубликовала редкое фото с мужем. Они познакомились в 2021 году в Париже.

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