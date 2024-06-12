Скрытная дочь Задорнова показала редкое фото с ребенком
Дочь Задорнова Елена снялась в купальнике после рождения третьего ребенка
Дочь юмориста Михаила Задорнова, художница Елена Задорнова-Тартуси показала фанатам фото в купальнике. Снимок женщина опубликовала в Instagram*.
На фото она позирует около воды. В одной руке держит дочь, а во второй — освежающий напиток с трубочкой. Наследница комика надела черный купальник и солнцезащитные очки.
«Родительство — это тяжело», — отметила художница.
Елена замужем за ливанцем Али Тартуси, пара живет на Мальте. Дочь артиста не любит распространяться о личной жизни. Только в прошлом году поклонники узнали, что она растит трех детей. А в мае Елена Задорнова-Тартуси опубликовала редкое фото с мужем. Они познакомились в 2021 году в Париже.
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