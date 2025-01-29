Скорпион пять раз ужалил звезду Netflix в пах во время съемок

Скорпион забрался в штаны актера Рафаэля Зеа и ужалил его пять раз в пах

Звезда сериала Netflix «Сто лет одиночества» Рафаэль Зеа рассказал, что на съемках фильма в лесу к нему в штаны забрался скорпион и пять раз ужалил, причем всего в двух сантиметрах от яичек. Об этом сообщило издание What’s the Jam .

«В ночь, когда я стал частью „Ста дней одиночества“, скорпион ужалил меня пять раз в двух сантиметрах от яичек <…> Съемки остановили, некоторые испугались, а я был „в восторге“ от боли. Другие нервно смеялись», — рассказал актер.

Колумбийский актер играл в сериале доктора Алирио Норегу. Неприятное происшествие произошло в ходе первой сцены в лесу.

Скорпион забрался ему в брюки, но Зеа подумал, что его укусил муравей и продолжил сниматься. Он решил снять штаны, когда боль усилилась. За это время скорпион успел укусить его еще четыре раза.

Зеа отметил, что скорпион был маленький. Актер не получил серьезных повреждений, хотя продюсеры предлагали отменить съемки и отвезти его в больницу.

Медсестра лечила актера мазями и уколами, постоянно интересуясь его самочувствием.

Ранее Минприроды России предложило запретить россиянам держать дома скорпионов, тарантулов, ягуаров и пум.