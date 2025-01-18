Россиянам запретят держать дома ягуаров и тарантулов

Список запрещенных к содержанию в жилых домах животных расширят более чем на 100 наименований. В список внесут скорпионов, тарантулов, ягуаров и пум. Об этом говорится в проекте постановления министерства природных ресурсов и экологии, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документ пока находится на стадии обсуждения. Всех подпадающих под запрет в животных разделили на 33 категории: от ядовитых пресмыкающихся до крупных хищников.

В пояснительной записке авторы предложения подчеркнули, что при составлении реестра учитывали два фактора: животные представляют опасность для своих владельцев или содержание в неволе может привести к их гибели.

Проект предусматривает запрет на содержание животных только в домашних условиях. Зоопарков и цирков он не коснется.

В июле прошлого житель московского района Кунцево, владеющий пумой по кличке Геркулес, опроверг сообщения местных жителей, что его питомец напал на собаку. В комментарии 360.ru он пояснил, что облаявший Геркулеса пес — его давний знакомый. Никакой драки между ними не было, просто самец пумы боится машин, а его приятель решил помочь побороть страх и лаем не давал отходить от транспортных средств.

При этом местные жители соседством с опасным хищником недовольны и уже писали жалобы на изъятие Геркулеса, но проверка никаких нарушений не выявила. Хозяин предоставил ветеринарный паспорт пумы и бумаги из Пензенского зоопарка, где купил своего питомца.