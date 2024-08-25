«Скоро ты станешь отцом». Омаров получил в день рождения трогательный подарок от жены

Жена Курбана Омарова Валерия объявила о беременности

Фото: РИА «Новости»

Бизнесмен Курбан Омаров и его супруга Валерия скоро станут родителями. О своей беременности девушка сообщила в социальной сети Instagram*.

Валерия разместила ролик, в котором поздравляла мужа с днем рождения. Она держала в руках торт, а Омаров поглаживал ее округлившийся живот.

«В этот прекрасный день самый важный подарок, который я могу тебе подарить, я ношу под своим сердцем. Совсем скоро ты станешь отцом нашему малышу», — подписала видео супруга предпринимателя.

Она отметила, что сильно любит мужа, восхищается и гордится им. Поклонники в комментариях под роликом поздравили будущих родителей и пожелали их семье счастья.

На днях модель Хейли Бибер и певец Джастин Бибер объявили о рождении ребенка. Супруги впервые стали родителями после пяти лет официального брака.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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