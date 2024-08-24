«Добро пожаловать домой». Хейли и Джастин Бибер впервые стали родителями

Модель Хейли Бибер и певец Джастин Бибер впервые стали родителями. Об этом музыкант сообщил в социальной сети Instagram* и разместил снимок новорожденного.

«Добро пожаловать домой», — подписал пост певец.

На опубликованной артистом фотографии запечатлена пятка младенца, которую придерживала рукой супруга Бибера.

Джастин Бибер и Хейли поженились в 2018 году. Долгое время пара подвергалась критике из-за отсутствия детей. Хейли порекомендовала хейтерам заняться личной жизнью и перестать интересоваться ее беременностью.

Прошлой осенью появились слухи, что у супругов проблемы в браке. Однако модель в беседе с изданием GQ Hype опровергла эту информацию, отметив, что с Джастином Бибером у них все хорошо.

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