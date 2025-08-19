«Скорая не успела». Что известно о гибели участника «Битвы экстрасенсов» в Таиланде

Участник «Битвы экстрасенсов» Артур Микаберидзе умер после падения с мотоцикла в Таиланде. Как это произошло, рассказала 360.ru его вдова Каролина, от которой у медиума остались пятеро детей.

Микаберидзе упал с мотоцикла и повредил легкие. Поначалу казалось, что он отделался трещиной в ребре и все заживет, но затем ему стало хуже. Семья несколько раз обращалась в больницы, но тайские врачи не могли диагностировать тромбоэмболию.

«Накануне ночью стал задыхаться, и на следующую ночь он умер, потому что скорая уже не успела», — сообщила супруга Микаберидзе.

Российское генконсульство займется документами. Тело Микаберидзе планируют кремировать, в Россию его пока не повезут.

«Буду оставаться здесь, как-то приспосабливаться к жизни, работать… <…> Работа отвлекает», — добавила Каролина.

Семья жила в Таиланде с 2022 года, зарабатывая на жизнь разными практиками для туристов.