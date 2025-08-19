Участник «Битвы экстрасенсов» Артур Микаберидзе погиб в Таиланде

В Таиланде скончался участник «Битвы экстрасенсов» Артур Микаберидзе. Об этом сообщил Telegram-канал Shot . По словам супруги медиума, в ночь на 17 августа он попал в серьезное ДТП на байке в городе Кханом.

«Артур вылетел с мотоцикла, получил тяжелую травму легких, после чего „в организме образовались тромбы, которые закупорили сосуды и вызвали внезапную остановку дыхания“», — пояснил источник канала.

Микаберидзе вместе с женой и пятью детьми жил в Таиланде с 2022 года. Называл себя ясновидящим и медиумом, проводил различные «диагностики», солнечные практики и «ремонт отношений» для туристов.

Он дважды появлялся в «Битве экстрасенсов» и быстро завоевал сердца зрителей своей харизмой и На испытаниях он использовал техники «контакта с энергиями Вселенной», что выделяло его среди других участников. Особенно запомнились моменты, когда Артур безошибочно находил спрятанные предметы и описывал события с поразительной точностью.

Его жена тоже увлекалась эзотерикой. В Таиланде они начали обучать других, проводя онлайн-курсы по ченнелингу — практике общения с высшими силами, отметил сайт Е1.RU. На занятиях они использовали медитации, визуализации и работу с энергиями.