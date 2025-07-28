Скончался звезда фильма «Фанфан-тюльпан» Жан-Поль Дюбуа

Французский актер Жан-Поль Дюбуа скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщил новостной портал Sсeneweb со ссылкой на официальные источники.

Причину смерти актера издание пока не сообщило.

«Он оставил яркий след в театре 1970–1980 годов, играя главные роли у выдающихся режиссеров», — отметили авторы публикации.

Особую популярность актеру принесла лента 2003 года «Фанфан-тюльпан», где он играл вместе с Венсаном Пересом и Пенелопой Круз.

Кроме того, Дюбуа известен ролями в фильме «Видок» и сериале «Расследования комиссара Мегрэ». Всего он снялся более чем в 65 кинокартинах и телепроектах.

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