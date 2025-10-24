Скончался участник «Сборной Пятигорска» Павел Козмопулос. Ему было всего 44 года

Shot: актер и участник высшей лиги КВН Павел Козмопулос умер в 44 года

Участник команды высшей лиги КВН «Сборная Пятигорска» Павел Козмопулос скончался на 45-м году жизни из-за онкологического заболевания. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным источника канала, Козмопулос умер в больнице города Минеральные Воды.

В 29 лет артист стал терять зрение и слух. Врачи долго не могли установить причину недуга, а позднее нашли опухоль головного мозга. После ряда операций у Козмопулоса зрение частично восстановилось, слух вернуть не удалось.

Также он снимался в фильмах и писал сценарии. Большому кругу зрителей он знаком по роли киллера в юмористической картине «Самый лучший фильм».

