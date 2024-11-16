Скончался режиссер Александр Панкратов

В возрасте 78 лет скончался кинорежиссер Александр Панкратов. Об этом сообщил Союз кинематографистов России .

«На 79-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, заслуженного деятеля искусств России, режиссера игрового кино, кинооператора Александра Андреевича Панкратова», — сообщили в союзе.

Причины смерти не назвали. Церемония прощания с Панкратовым и его похороны пройдут 18 ноября на Востряковском кладбище в Москве.

Александр Панкратов окончил операторский факультет ВГИКа в 1968 году. В 1979 году стал режиссером киностудии «Мосфильм». В числе его работ — киноленты «Путешествие автостопом», «Прощай, шпана замоскворецкая…», «С песней по жизни», а также анимационная картина «Голубой щенок».

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