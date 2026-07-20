Умер двукратный обладатель «Золотого мяча» Кевин Киган

Бывший футболист сборной Англии, двукратный обладатель «Золотого мяча» Кевин Киган умер на 76-м году жизни. Об этом сообщил Sky Sports .

В июне бывший футболист рассказал, что у него обнаружили четвертую стадию онкологического заболевания. По словам семьи, спортсмен скончался после борьбы с болезнью в окружении жены и дочерей.

Киган с 1971 по 1985 год выступал за английские клубы «Ливерпуль», «Ньюкасл» и «Саутгемптон», германский «Гамбург», австралийский «Блэктаун Сити». С 1972-го по 1982-й играл в составе сборной Англии.

Тренерскую карьеру он начал и закончил в клубе «Ньюкасл». В промежутке потренировал «Фулхэм», «Манчестер Сити» и национальную сборную.

В 1978 и 1979 годах Киган единственный в стране дважды получил «Золотой мяч».