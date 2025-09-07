На 78-м году жизни скончался известный российский писатель-фантаст Василий Головачев. Об этом на своей странице в LiveJournal писатель Эдуард Геворкян.

По словам председателя Совета по фантастической и приключенческой литературе при Союзе писателей России Евгения Харитонова, Головачев умер от продолжительного заболевания.

«В последние годы Головачев очень сильно болел, у него были очень большие проблемы с суставами на ногах, он перенес серию инсультов. Все это стало причиной смерти», — отметил Харитонов.

Василий Головачев родился в 1948 году в Брянской области. Свой творческий путь он начал в редакции журнала «Молодая гвардия» в 1960-х годах. Головачев стал автором более 60 романов, за вклад в развитие фантастики его удостоили премии «Аэлита».



