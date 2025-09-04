Умер сын Эрнеста Хемингуэя писатель Патрик Хемингуэй

На 98-м году жизни умер Патрик Хемингуэй — младший и последний живший сын писателя, сообщил The New York Times . Он скончался в своем доме в штате Монтана, смерть подтвердила представительница семьи Беттина Клингер.

Патрик продолжал литературное наследие отца: в 1999 году завершил его книгу «Проблеск истины», позже написал предисловия к новым изданиям других произведений, а в 2022-м выпустил сборник писем «Дорогой папа».

Помимо этого он вел сафари-бизнес в Африке, преподавал охрану дикой природы в Танзании и сотрудничал с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.

