Скончался известный R&B-исполнитель Ди Энджело

Знаменитый R&B-исполнитель Ди Энджело скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на официальное заявление семьи музыканта.

«Сияющая звезда нашей семьи погасила свой свет для нас в этой жизни», — написали близкие артиста.

Они уточнили, что Майкл Д’Анджело Арчер мужественно сражался с раком.

Творчество музыканта оказало значительное влияние на развитие современного R&B. Ди Энджело запомнится как талантливый вокалист и мультиинструменталист.

