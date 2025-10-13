Умер итальянский дизайнер обуви Чезаре Пачотти

Дизайнер обуви и создатель одноименного бренда Чезаре Пачотти умер на 68-м году жизни. Об этом сообщила итальянская газета Il Messaggero .

По информации издания, он умер у себя дома в Чивитанова-Марке от инсульта. Прибывшие экстренные службы уже не могли ему помочь.

Его фирма производит не только обувь, но и другие изделия, в том числе ювелирные, и часы. Окончив Болонский университет, он унаследовал от отца бизнес в 1980 году, отвечая за творческую часть. Его сестра Паола в это время отвечала за операционные вопросы компании.

Ранее стало известно, что умерший 4 сентября модельер Джорджо Армани оставил два секретных завещания на мажоритарный пакет акций, недвижимость и коллекции произведений искусства.