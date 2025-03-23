Скончался известный доминиканский актер и режиссер Иван Гарсия

Доминиканский актер и режиссер Иван Гарсия скончался 22 марта. О его смерти сообщил портал N.

Недавно актеру исполнилось 87 лет. Его карьера началась в 1955 году, за эти годы он оставил след в истории театра, кино и литературы, а также преподавания.

Он играл в проектах «Мечты о Джулии», «Сумасшедшие также думают», «Проклятие отца Кардоны», «Потерянный город», «Тропики», «Яма дьявола».

Первую пьесу он поставил в 1963 году. С 1966-го преподавал актерское мастерство, в том числе и в учебных заведениях Нью-Йорка.

В тот же день скончался легендарный боксер Джордж Форман. Ему было 76 лет. Форман умер мирно в окружении родных и близких. По словам близким, спортсмен был набожным проповедником, преданным мужем, любящим отцом и гордым дедушкой.