Скончался легендарный боксер Джордж Форман

Олимпийский чемпион по боксу и легендарный боксер Джордж Форман умер в возрасте 76 лет. Об этом семья спортсмена сообщила изданию TMZ .

По словам членов семьи Формана, он умер мирно в окружении родных и близких.

Родные спортсмена также отметили достижения спортсмена за пределами ринга. «Набожный проповедник, преданный муж, любящий отец и гордый дедушка, он прожил жизнь, олицетворяющую непоколебимую веру, смирение и целеустремленность», — написали родственники легендарного боксера.

Джордж Форман — легендарный американский боксер-тяжеловес, двукратный чемпион мира, олимпийский чемпион 1968 года. Стал широко известен в 1970-х благодаря мощи и агрессивному стилю: нокаутировал Джо Фрейзера и Кена Нортона, завоевав титул в 1973-м. После поражения от Мохаммеда Али в 1974-м ушел из спорта, стал проповедником, но вернулся в 1980-х.

Сенсационно вернул титул в 45 лет, победив Майкла Мурера в 1994-м — рекорд возраста для чемпиона в тяжелом весе. Завершил карьеру в 1997-м с 76 победами и 68 нокаутами. Известен также как предприниматель и телеперсона. Его сила, харизма и «возрастной» триумф остались в истории бокса.

Ранее состоялся бой другого легендарного американского боксера Майка Тайсона и блогера и актера Джейка Пола. Тайсон проиграл этот бой со счетом 79-73. Однако несмотря на проигрыш, боксер заявил, что не планирует уходить из бокса.