Скончался экс-барабанщик «Арии» Игорь Молчанов

Бывший барабанщик групп «Ария» и «Мастер» Игорь Молчанов ушел из жизни в возрасте 63 лет в Бельгии. Некролог опубликовали в Telegram-канале «Мастера».

Обстоятельства смерти артиста авторы публикации не сообщили.

Молчанов родился в Москве в 1961 году. Выступал в составе группы «Альфа» и работал в коллективе певицы Людмилы Сенчиной. В 1985 году присоединился к группе «Поющие сердца», которая позже стала легендарной «Арией».

Позже вместе с частью коллектива «Арии» основал проект «Мастер», именно Молчанов предложил это название. В 1991 году во время гастролей в Бельгии Молчанов покинул группу и остался жить в этой стране. С 1994 года барабанщик выступал с местной группой Cryme.

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