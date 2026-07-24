Скончался актер театра и кино Юрий Лопарев

Актер Юрий Лопарев скончался в возрасте 73 лет. У артиста было онкологическое заболевание, сообщила ТАСС его супруга Ирина Фролова.

«Он скончался 22 числа. <… > У него было онкологическое заболевание», — поделилась супруга актера.

Фролова добавила, что артиста уже похоронили, дату и место она не сообщила.

Российского актера театра и кино зрители могли видеть в сериалах «Ликвидация», «След», «Склифосовский» и «Глухарь». Первую роль он получил в шесть лет в фильме «Жажда». За свою карьеру Лопарев участвовал более чем в 200 проектах.

Во вторник на 65-м году жизни скончался актер и художественный руководитель театра «Особняк» Дмитрий Поднозов. Среди его работ роли в «Караморе», «Торгсине», «Тайнах следствия», «Мажоре».