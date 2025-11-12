Скончался актер сериала «Ментовские войны» Иван Фирсов

Известный российский актер Иван Фирсов скончался после тяжелой болезни в возрасте 57 лет. Об этом сообщила его дочь на странице артиста в социальной сети «ВКонтакте» .

«10.11.2025 Папы не стало», — написала дочь Фирсова.

Похороны актера состоятся 15 ноября в его родном городе — Санкт-Петербурге.

Иван Фирсов родился 30 января 1968 года в Ленинграде. Актер получил широкую известность благодаря ролям в популярных телесериалах «Ментовские войны» и «Невский».

Артист активно снимался на протяжении всей карьеры. Всего он снялся в 26 кинопроектах, включая «Морские дьяволы» и «Условный мент».

Ранее скончался народный артист России Владимир Симонов. Он был ведущим актером театра, играя в таких постановках, как «Ветер шумит в тополях», «Дядя Ваня» и «Война и мир».