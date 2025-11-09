Умер актер из «Ермоловых» Владимир Симонов

«Пришла новость, в которую не хочется и невозможно поверить. Не стало народного артиста России Владимира Александровича Симонова», — заявили коллеги артиста.

Симонов являлся ведущим актером театра, играя в таких постановках, как «Ветер шумит в тополях», «Дядя Ваня», «Война и мир», «Ромул Великий», «Улыбнись нам, Господи». Он родился 7 июня 1957 года в городе Октябрьске в Самарской области и вошел в труппу после окончания Театрального училища имени Щукина.

Среди киноработ Симонова роль Афанасия Устюжанина в «Сибириаде», Мити в «Одиноким предоставляется общежитие», певца в сериале «Граница. Таежный роман», Сергея в «Ермоловых», Николая Старшинова в «Деле гастронома № 1».