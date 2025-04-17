Скончался актер из фильма «Легенда № 17» Сергей Генкин

Из жизни ушел актер Сергей Генкин, снимавшийся в сериалах «Высшая мера» и «Кочевница». Он умер в возрасте 64 лет, сообщила пресс-служба Ярославского театра юного зрителя.

Прощание с артистом пройдет 19 апреля с 11:30 до 13:00 в Ярославле. Церемония состоится в доме № 1 по Магистральной улице.

«Выражаем глубокие соболезнования коллегам, друзьям, родным и близким актера», — отметили в пресс-службе.

Генкин был ведущих актером Камерного театра имени Юрия Ваксмана, а также снимался в российских сериалах и фильмах. Он исполнил роль тренера в «Легенде № 17», а также участвовал в проекте «Александр I».

Ранее на 43-м году жизни умер актер из сериала «Первый отдел — 2» Денис Верягин. Среди его актерских работ были роли в сериалах «Пять минут тишины. Новые горизонты» и «Великолепная пятерка-4». Помимо кино артист играл в спектаклях Ульяновского драматического театра.